BREAKING NEWS – Clamoroso in Comune: si dimettono in sette, cade l’amministrazione Marcovecchio

AGNONE – Dal Palazzo Comunale trapela quella che rappresenta, per la città di Agnone, una notizia clamorosa: cade l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lorenzo Marcovecchio. Dalle indiscrezioni trapelate sarebbero sette i consiglieri in carica che hanno rassegnato le dimissioni questa mattina. Questi i nomi: Saia, Catauro e Sabelli dell’opposizione, insieme a Scarano, le due ex assessori, Linda Marcovecchio e Melloni, e per la maggioranza Cellilli. Sette a sei. Non ci sono più i numeri. Il sindaco Marcovecchio va a casa.

SEGUONO AGGIORNAMENTI