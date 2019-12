BREAKING NEWS – Con il tre ruote fuori strada, due minori molisani ricoverati in ospedale

MONTAZZOLI – Hanno perso il controllo dell’Ape-car sul quale stavano percorrendo la provinciale verso Montazzoli e sono finiti fuori strada. L’incidente questa mattina intorno alle ore 2 all’uscita di Castiglione Messer Marino in direzione Montazzoli. Per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’ordine, un tre ruote con a bordo due minori è uscito di strada, finendo nella profonda scarpata sottostante. Presumibilmente il mezzo ha sbandato a causa dell’abbondante pioggia che stava cadendo in quel momento su tutto il territorio dell’Alto Vastese. Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118 dal distretto sanitario di Castiglione e i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto. I due giovani, residenti a Belmonte del Sannio e Agnone, sono stati estratti dall’abitacolo del mezzo dal personale sanitario. I due minori hanno riportato dei politraumi e sono stati trasferiti in ospedale a Chieti.