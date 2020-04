BREAKING NEWS – Covid19: morta una delle anziane della casa di riposo, era di Belmonte

BELMONTE DEL SANNIO – E’ morta, presumibilmente per le complicanze causate dal coronavirus, una anziana di Belmonte del Sannio, ospite della casa di riposo di Agnone centro accertato di un cluster epidemiologico. La donna, 96 anni, risultata positiva al tampone per la ricerca del Covid19, era stata trasferita nottetempo dal centro di assistenza di Agnone, insieme a tutti gli altri ospiti, dai mezzi della Protezione civile nazionale inviati da Roma. Nelle ultime ore, visto l’aggravarsi del quadro clinico, era stata trasferita d’urgenza a Campobasso. Un secondo viaggio in pochi giorni che però non è servito a salvare la vita della donna. L’anziana è deceduta nella serata di oggi. Un’altra paziente, proveniente dalla casa di riposo di Agnone, è stata trasferita da Venafro al reparto Covid del “Caradarelli” perché le sue condizioni destano preoccupazione. Intanto esprime cordoglio per quella che potrebbe essere la prima vittima del coronavirus nell’Alto Molise, la sindaco di Belmonte del Sannio, Anita Di Primio. Contestualmente l’amministratore locale annuncia che hanno dato esito negativo quattro tamponi effettuati ad altrettante persone del paese. L’esito di altri tamponi è atteso per domani.