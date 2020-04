BREAKING NEWS – Fiamme in località Carapellese, tra Poggio Sannita e Schiavi

BREAKING NEWS – Fiamme in località Carapellese, al confine tra il territori comunali di Poggio Sannita e Schiavi di Abruzzo.

Il rogo è stato notato da un pattuglia dei Carabinieri della stazione di Schiavi di Abruzzo in servizio di pattugliamento sul territorio di competenza. L’equipaggio, al comando del brigadiere Bruno Sonsini, ha richiesto l’intervento di una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone.

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone è già sul posto e sta operando.

Il rogo sta interessando un costone che dal fiume Sente risale verso l’agro di Poggio Sannita.

Nella mattina di oggi, intorno alle ore 12, due squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute in contrada Vivara di Trivento per un altro incendio che ha interessato una superficie di circa un ettaro di macchia mediterranea. Non è escluso che i due roghi siano in qualche modo collegati.