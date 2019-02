BREAKING NEWS – Frana sulla provinciale Schiavi-Torrebruna, ruspe in azione per riaprire la sede stradale

SCHIAVI DI ABRUZZO – Sono in corso in questo momento, quando sono da poco passate le ore 19, le operazioni di sgombero della sede stradale dal fango e dai detriti caduti dalla scarpata a monte della provinciale tra Schiavi di Abruzzo e Torrebruna, a pochi chilometri dall’abitato di Schiavi, in località Pietro Secco. Nel primo pomeriggio di oggi una frana ha riempito la sede stradale con fango e terra. Lanciato l’allarme sul posto si è portata una ruspa che sta ripulendo la carreggiata dai detriti ripristinando la percorribilità dell’arteria. Ad occuparsi della viabilità una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Castiglione Messer Marino. Le piogge in corso in questo momento stanno facendo sciogliere molto rapidamente gli accumuli di neve, innescando fenomeni franosi. In quel punto, in prossimità di una fontana, c’è anche una sorgente di acqua, che alimenta ancor di più il movimento franoso. Al momento la situazione è sotto controllo, con la viabilità ripristinata a senso unico alternato, tuttavia le precipitazioni in atto non consentono di abbassare la guardia.