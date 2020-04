BREAKING NEWS – Incendio Carapellese, operativo un elicottero dei Vigili del fuoco

SCHIAVI DI ABRUZZO – Incendio in località Carapellese, al confine tra i territori dei Comuni di Poggio Sannita e Schiavi di Abruzzo. Dopo l’allarme lanciato dai Carabinieri di Schiavi in servizio di pattugliamento, sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del fuoco dal distaccamento di Agnone. Vista l’inaccessibilità della zona, un costone in forte pendenza coperto di una fitta vegetazione, il personale operante ha richiesto l’intervento di un mezzo aereo. Sul posto è sopraggiunto un elicottero dei Vigili del fuoco, proveniente dall’Eli Nucleo di Pescara, che sta effettuando decine di lanci di acqua sul fronte del fuoco rifornendosi presso il vicino fiume Trigno. I lanci dell’elicottero sono finalizzati a contenere il fronte del rogo e impedire alle fiamme di raggiungere alcune abitazioni isolate in agro di Poggio Sannita.

Nella mattina di oggi due squadre di Vigili del fuoco di Campobasso hanno operato in località Vivara, frazione di Trivento, per un altro incendio che ha divorato circa un ettaro di vegetazione. Non è escluso che i due roghi siano in qualche modo collegati.