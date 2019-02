BREAKING NEWS – Incidente sulla Trignina, due auto coinvolte: almeno due i feriti.

Un incidente tra due autovetture viene segnalato sulla fondovalle Trigno sul territorio comunale di Tufillo. Due sarebbero le auto coinvolte, questo stando alle prime indiscrezioni circolate, altrettanti i feriti. Uno di questi aveva il volto coperto di sangue, ma è uscito dall’auto, una Ford Focus da solo, a differenza dell’autista di quello che dovrebbe essere un furgoncino, un Fiat Fiorino, rimasto tra le lamiere. Sempre secondo le prime frammentarie notizie il furgone avrebbe addirittura perso la parte posteriore in seguito al violento impatto, per poi finire la sua corsa contro il guardrail. Sul posto il personale di soccorso del 118 da Vasto e le forze dell’ordine. Traffico bloccato in entrambe le direzioni. Auto incolonnate nel tratto immediatamente prima e dopo il luogo dell’incidente.