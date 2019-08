BREAKING NEWS – Incidente sulla Trignina, muore una donna

ROCCAVIVARA – Incidente sulla Trignina, muore una donna.

Un incidente stradale viene segnalato sulla fondovalle Trigno nei pressi dello svincolo per il santuario Madonna di Canneto sul territorio al confine tra i Comuni di Roccavivara (CB) e Montefalcone nel Sannio (CB). Il sinistro ha visto coinvolti un camper e un’ApeCar. Nell’impatto, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, ha perso la vita una donna. Dalle prime notizie trapelate pare si tratti di una sessantenne di San Salvo, originaria di Celenza sul Trigno. Inutili i tentativi di rianimarla posti in essere dal personale del 118. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco e il personale Anas. Il traffico sta registrando intuibili rallentamenti.

IN AGGIORNAMENTO

FOTO DI REPERTORIO