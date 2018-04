Breaking news – Mariastella Gelmini ad Agnone: «Al Paese serve un governo, ma “no” ad appoggio esterno».

Mariastella Gelmini, presente ad Agnone in attesa dell’arrivo che probabilmente non ci sarà affatto di Silvio Berlusconi, ha parlato alla stampa all’uscita della Pontificia fonderia Marinelli, dichiarando che «Il Paese ha assoluta necessità di un Governo, ma Forza Italia non è disposta a fornire un appoggio esterno all’esecutivo».

«Nessun veto da parte nostra, – ha aggiunto Gelmini – ma attendiamo di conoscere la posizione del Movimento 5 Stelle»