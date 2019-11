BREAKING NEWS – Rintracciato l’uomo di Capracotta scivolato in un dirupo, recuperato in barella

CAPRACOTTA – E’ stato rintracciato dai soccorritori B.P., classe 1970, agricoltore residente a Capracotta, caduto in un dirupo nel pomeriggio di oggi. L’uomo, ferito ad un fianco e al capo, non è in pericolo di vita, stando almeno alle prime informazioni giunte in redazione. In un primo momento si era parlato di un boscaiolo ferito da un albero, mentre si è trattato di una caduta accidentale in un dirupo. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone, i Carabinieri e i colleghi della specialità Forestale e una squadra di volontari del Soccorso alpino, oltre ovviamente ad un equipaggio del 118. Pochi minuti prima delle ore 19 i soccorritori hanno raggiunto il ferito calandosi nel dirupo in località Monte San Nicola, una zona particolarmente impervia. In questo momento sono in corso le operazioni di recupero del ferito che è stato posto su una barella e issato a mano dal fondo del dirupo. L’ambulanza del 118 è già pronta per il successivo trasferimento in ospedale. Si parla di un politrauma.