BREAKING NEWS – Sevel: a disposizione nove settimane di cassa integrazione

ATESSA – Sevel verso lo stop: a disposizione nove settimane di cassa integrazione.

In una nota aziendale si legge: «Sevel spa procede alla sospensione dell’attività lavorativa nel periodo dal 12 marzo al 13 maggio 2020 del personale dello stabilimento di Atessa con richiesta di intervento del trattamento di integrazione salariale. La causa di tale sospensione è la necessità di fronteggiare gli effetti dell’emergenza Cvid19».

La cassa integrazione è richiesta per il periodo massimo di nove settimane. Le aziende possono utilizzarle a seconda delle esigenze fino ad un massimo di nove settimane. L’azienda precisa che «Nel periodo indicato può essere comandato al lavoro il personale necessario in relazione a eventuali specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali anche connesse alla situazione emergenziale in atto, nonché alla salvaguardia degli impianti».

Sono interessati 5862 lavoratori dello stabilimento di Atessa.

Fca però precisa che si tratta di una opzione, quella della chiusura. Dunque non è detto che sarà così.