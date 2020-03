BREAKING NEWS – Sevel: si torna al lavoro, il 6 aprile riapertura degli impianti

ATESSA – «Ci è stato comunicato che la ripartenza della produzione in Sevel è prevista il 6 aprile salvo che non ci siano altre restrizioni».

E’ quello che dichiarano i sindacalisti della grande azienda della Val di Sangro.

A conferma di ciò in una nota della Fca indirizzata ai fornitori si legge infatti: «Confermiamo la riapertura il 6 aprile degli impianti Sevel e Melfi». «Se le condizioni generali miglioreranno prima delle scadenza indicate, – continua la nota – saremo pronti a riavviare la produzione in qualsiasi momento secondo le linee guida del Governo locale»