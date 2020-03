BREAKING NEWS – Vìola la quarantena per fare benzina, beccato dalla Polizia stradale

POGGIO SANNITA – Un uomo originario di Poggio Sannita, poco più che cinquantenne, è stato colto, questa mattina, da una pattuglia della Polizia stradale del distaccamento di Agnone mentre faceva rifornimento di benzina sulla fondovalle Verrino in violazione della quarantena.

L’uomo infatti, è rientrato in paese dall’estero e, come prevedono le norme emanate al fine di contenere il contagio da Covid19, è obbligato a stare in casa per un periodo di isolamento fiduciario. Come previsto dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il ministro della Salute, «i connazionali che rientrano dall’estero, anche in assenza di sintomi riconducibili al Covid-19, dovranno obbligatoriamente comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale e saranno sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni». Tale periodo di isolamento per l’uomo di Poggio Sannita sarebbe scaduto tra qualche giorno, i primi di aprile. Sottoposto a controllo dagli agenti della Polizia stradale, questa mattina intorno alle ore 8, l’uomo non ha saputo dare spiegazioni in merito alla sua presenza fuori di casa prima dello scadere dei termini dell’isolamento fiduciario. Il caso sarà ovviamente segnalato alla Autorità giudiziaria per gli eventuali provvedimenti.

Le autorità invitano chiunque abbia notizia di comportamenti scorretti in violazione delle norme anti contagio a segnalare immediatamente i casi alla Polizia o ai Carabinieri.