BREAKING NEWS – Volano gli stracci in maggioranza, Marcovecchio e Melloni si dimettono dalla Giunta di Agnone

AGNONE – La vicesindaco di Agnone, Linda Marcovecchio, con delega ai Lavori pubblici, e l’assessore Annalisa Melloni, con delega al Bilancio, Sport e Politiche sociali, hanno appena rassegnato le proprie dimissioni dalla Giunta municipale di Agnone.

Si sfalda, dunque, la maggioranza che tiene ancora sulla poltrona il sindaco Lorenzo Marcovecchio. Mentre è in corso il Consiglio comunale, dal palazzo di città arriva la conferma delle dimissioni presentate e protocollate questa mattina dalle due esponenti del centrodestra. A pesare sulla decisione di Melloni e Marcovecchio ovviamente la questione del momento: la realizzazione della discussa centrale a biomasse al confine tra Agnone e Belmonte del Sannio. Pur lasciando il posto in giunta, le due combattive esponenti di centrodestra restano nell’assise civiche come consiglieri elette e potrebbero rappresentare una sorta di opposizione interna a quel che resta della maggioranza di centrodestra che sostiene lo sfuggente sindaco Marcovecchio.

Bernardo Gui