Il Brescia Calcio di Daniela Sabatino è la prima squadra europea sponsorizzata da un sito di incontri

Calcio femminile: meglio il Brescia del Barcellona. C-Date sceglie le Leonesse d’Italia come prima squadra da sponsorizzare in Europa.

Lo sponsor, C-Date (www.c-date.it), il più noto fra i siti di incontri casuali (semplici avventure che non necessariamente generano relazioni), 36 milioni di iscritti in tutto il mondo, per celebrare i suoi dieci anni di vita, ha avviato una selezione fra le migliori squadre europee di calcio femminile e la sua scelta è caduta sulla formazione bresciana, che è stata preferita a formazioni più note e blasonate, dal Barcellona al Bayern Monaco.

Le Leonesse d’Italia, squadra nella quale gioca anche la bomber di Castelguidone (CH), Daniela Sabatino, sono state protagoniste quest’anno di un campionato in crescendo che le ha viste solo domenica scorsa battere, dopo una lunghissima rincorsa, proprio la Juventus a Torino e raggiungerla al primo posto in classifica a sole quattro giornate dal termine del campionato. Una stagione incredibile che ha inciso non poco sulla scelta della multinazionale degli incontri online.

“Quella di sponsorizzare una squadra di calcio femminile è per C-Date una scelta naturale e volutamente provocatoria, spiega Biagio D’Angelo, portavoce italiano del sito, C-Date è il sito di incontri casual più scelto dalle donne e supportando il calcio femminile vogliamo anche lanciare un messaggio importante, oggi più che mai, per sostenere la libertà delle donne e una reale parità fra i sessi, proprio a partire dall’ambito più maschile possibile, quello del calcio”.

Lo sponsor C-Date apparirà sulle divise delle Leonesse d’Italia a partire dalla partita che si svolgerà sabato 21 aprile. Si tratterà di una giornata decisiva: il Brescia infatti ospiterà sul suo campo la formazione dell’Atalanta (attualmente quarta in classifica) per un derby lombardo tutto da vivere. La Juventus invece sarà ospite della Fiorentina campione d’Italia.

Sotto il logo C-Date, sulle divise delle Leonesse d’Italia, farà bella mostra di sé lo slogan del sito: realizza le tue fantasie. E chiaramente la prima fantasia delle ragazze del Brescia sarà sabato quella di operare l’agognato sorpasso e svegliarsi solitarie al primo posto in classifica.

C-Date, disponibile anche attraverso apposite app per iOS e Android, è il sito di incontri più scelto dalle donne. Presente in tutto il mondo conta oltre 36 milioni di iscritti e si caratterizza per assicurare la totale privacy ai suoi membri e per dare l’opportunità di incontrare partner secondo il profilo più vicino possibile ai propri desideri.