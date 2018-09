Brucia sterpaglie e incendia un rimorchio, denunciato dai Carabinieri

Perde il controllo del fuoco. I Carabinieri denunciano un campano.

E’ stato denunciato all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri della Stazione di Filignano per incendio colposo, un 60enne campano, che nei giorni scorsi, in un terreno di quel centro, nel dare fuoco ad un cumulo di sterpaglie e rami secchi, ha innescato un pericoloso rogo, distruggendo alcune bobine di cavi in alluminio, che erano poste su un rimorchio anch’esso danneggiato, che era parcheggiato in un terreno adiacente. Solo l’immediato intervento dei militari dell’Arma e dei Vigili del Fuoco ha impedito che si estendesse ulteriormente.