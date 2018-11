Brusco calo termico: prime nevicate in Alto Molise e Alto Vastese

SCHIAVI DI ABRUZZO – Primi fiocchi bianchi di stagione, già dalle serata di ieri, nei centri più in quota dell’Alto Molise e Alto Vastese. L’immagine pubblicata in alto si riferisce a Schiavi di Abruzzo, scattata dalla web cam attivata da Giampaolo Di Biase, dalla quale è possibile seguire in diretta l’evoluzione del meteo. Pochi centimetri di neve, al momento, con le precipitazioni che però andranno avanti, secondo le previsioni, per tutta la giornata di oggi e anche nella mattinata di domani. Gli apporti al suolo sono previsti come deboli. Temperature: in generale diminuzione, quindi attenzione sulle strade per la possibile formazione di ghiaccio.

PREVISIONI per oggi, Sabato 17 Novembre 2018

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, sui versanti orientali dell’Abruzzo, con quantitativi cumulati deboli.

Neve: da isolate a sparse, sui versanti orientali dell’Appennino abruzzese al di sopra dei 1000-1200 m, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale diminuzione, sia nelle minime che nelle massime.

Venti: localmente forti sui settori adriatici.

Mari: localmente agitato.

Tendenza dal 18 al 19 novembre 2018

Permangono condizioni di tempo instabile.

