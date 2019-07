Buche sull’asfalto, cadono dalla moto: due giovani molisani in ospedale

Una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta alle ore 1.15 di questa notte per un incidente stradale, avvenuto sulla SP124 località Colle delle Rose nel Comune di Montenero di Bisaccia.

Sul posto due motoveicoli coinvolti con tre ragazzi a bordo, probabilmente per la strada sconnessa e con buche, venivano sbalzati a terra. Due ragazzi diciassettenni ed uno di ventidue anni trasportati all’ospedale San Timoteo di Termoli dalle ambulanze del 118 di Montenero di Bisaccia e di Termoli.

Presenti i Carabinieri per i rilievi di prassi.