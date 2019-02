Bullismo, alcol e droga a scuola: i Carabinieri insegnano come difendersi

CAMPOBASSO – Durante la mattinata di ieri, nell’ambito del ciclo d’incontri che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso ha pianificato con gli istituti scolastici di tutti gli ordini e gradi presenti nel territorio della provincia, ha avuto luogo un incontro tra Carabinieri e studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Leopoldo Montini” del capoluogo, finalizzati a promuovere nei giovani la cultura della legalità.

Le classi intervenute, per un totale complessivo di circa 100 alunni delle classi terze medie accompagnati da alcuni insegnanti e dalla Preside Agata Antonelli, hanno affrontato con il Comandante della Compagnia di Campobasso, Tenente Giorgio Felici, argomenti afferenti all’illustrazione dell’Arma dei Carabinieri e, conseguentemente, all’educazione alla legalità, con particolare riguardo alle tematiche di maggior impatto con i giovani studenti.

L’Ufficiale, unitamente al Luogotenente Matteo Tagliaferri della Stazione di Campobasso, ha quindi illustrato un video sulle principali attività che ogni giorno svolgono i Carabinieri in tutto il territorio nazionale e poi dialogato con i ragazzi sulle principali problematiche della società odierna con particolare riferimento al fenomeno del bullismo, alle conseguenze fisiche dell’utilizzo dell’alcool e delle droghe ed al corretto uso di internet.

Durante l’incontro, durato circa due ore, è stata altissima l’attenzione posta dagli alunni alle tematiche affrontate, i quali hanno partecipato in prima persona anche ponendo numerose domande ai Carabinieri.

Il dialogo Arma dei Carabinieri e alunni è stato sicuramente proficuo sotto ogni aspetto, concludendosi con un arricchimento personale da entrambe le parti e rafforzando quel sentimento di vicinanza tra l’Arma dei Carabinieri e i giovani.