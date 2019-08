Caccia, accolto il ricorso del Wwf: il Tar sospende il calendario venatorio anche in Abruzzo

Accolto il ricorso del Wwf e della Lega nazionale per la difesa del cane, sospeso il calendario venatorio in Abruzzo.

E’ la notizia che circola in questi minuti negli ambienti venatori abruzzesi. Secondo quanto riferito dalle associazioni venatorie il Tar Abruzzo, in data odierna, ha pronunciato il decreto contro la Regione Abruzzo, tra l’altro non costituitasi in giudizio, per l’annullamento della deliberazione di Giunta con quale è stato approvato il calendario venatorio. Il Tribunale regionale amministrativo avrebbe accolto l’istanza di sospensione interinale, fino alla trattazione collegiale fissata per il prossimo 25 settembre. Stando così le cose la pre apertura del prossimo primo settembre è sfumata.