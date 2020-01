Caccia al bossolo abbandonato, Libera Caccia Val di Sangro lancia la giornata di bonifica ambientale

ATESSA – Iniziativa ambientalista del circolo Val di Sangro dell’associazione Libera Caccia che organizza per domenica 16 febbraio prossimo una inedita “Gara di raccolta bossoli“.

«Ci si troverà alle ore 7 presso il bar “Gemelli” ad Atessa, per iscriversi e partire tutti insieme. – si legge in una nota dell’Anlc – Le squadre di raccolta saranno composte da massimo tre persone. Alle ore 8 si partirà per andare in giro per boschi e campagne a raccogliere i bossoli che, purtroppo, alcuni nostri amici e colleghi lasciano abbandonati sul terreno. Ogni squadra potrà scegliere liberamente i luoghi da perlustrare, purché gli stessi ricadano nei comuni di Atessa, Archi e Perano. Alle ore 12:30, chi arriva con più di 10 minuti di ritardo verrà squalificato, ci si trova presso l’agriturismo “San Silvestro” ad Atessa, per conteggiare i bossoli raccolti dalle singole squadre. Le prime tre squadre che avranno raccolto il maggior numero di bossoli saranno premiate con ricchi premi. Naturalmente ne approfitteremo per pranzare tutti insieme presso l’agriturismo stesso, con adesione al pranzo da comunicare all’atto dell’iscrizione. La gara è aperta a tutti i cacciatori, iscritti con la Libera Caccia o con altre associazioni venatorie, e anche tutti coloro che vogliano contribuire a dare una mano al nostro ambiente».

Per info e iscrizioni contattate il presidente del circolo “Val di Sangro” Pietro Iacovone al num. 342 7596985