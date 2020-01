Caccia al cinghiale finisce in tragedia: muore un giovane cacciatore

CAGLIARI – La battuta di caccia al cinghiale si trasforma in tragedia. Vittima un 33enne che ha perso la vita colpito da una fucilata – forse un colpo di rimbalzo – attorno alla zona mineraria nei pressi di Sant’Andrea Frius, vicino a Cagliari. La dinamica della tragedia non è ancora stata del tutto ricostruita, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Dolianova che hanno avviato gli accertamenti. Da quanto si apprende l’uomo, padre di due figli, era impegnato in una battuta di caccia insieme ad alcuni amici quando è stato raggiunto da una fucilata, iniziando a perdere molto sangue. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto dei carabinieri e dell’elicottero del 118. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare, è morto a causa dell’emorragia.

foto di repertorio