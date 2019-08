Caccia sotto attacco, la Regione Abruzzo precisa: «Sospeso anche l’addestramento cani»

In seguito al pronunciamento del TAR Abruzzo (decreto monocratico n. 164/2019 del 28.08.2019), che sospende l’efficacia della DGR n. 487 del 14.08.2019 con cui è stato approvato il Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2019/2020, l’attività venatoria e l’addestramento cani in regione Abruzzo sono sospesi fino a nuova disposizione da parte della Regione.

A darne notizia gli uffici regionali alla Caccia della Regione Abruzzo.

L’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito nei 30 giorni antecedenti l’apertura generale della caccia fissata al 15 settembre 2019, indipendentemente dall’apertura della caccia per le singole specie. Per le aree SIC e ZPS valgono le misure generali e sito-specifiche previste per le singole aree; non è comunque consentito l’allenamento e l’addestramento dei cani prima del 1° settembre 2019. Ma con la sospensiva data dal Tar in data odierna, in seguito all’esame del ricorso presentato dal solito Wwf, l’intero calendario venatorio è sospeso, quindi anche l’addestramento dei cani. Il Tar Abruzzo deciderà nel merito il giorno 25 settembre.