Caccia davvero grossa in Molise: prelevato un gigante da 205 kg

BAGNOLI DEL TRIGNO – A detenere il record del più grosso cinghiale abbattuto lungo la vallata del Trigno era, fino ad oggi, la squadra “I Pionieri” di Casalbordino, ma quel record è stato mandato in frantumi oggi dai cugini molisani, nel corso di una battuta al cinghiale in contrada Vicenne di Bagnoli del Trigno (IS). A portare a casa il vero “Re” del bosco, che ha fatto schizzare la bilancia fino ai 205 chilogrammi di peso, è stata la squadra “I Libanesi“. Esemplari di cinghiale di dimensioni ragguardevoli non sono più una rarità nei boschi a cavallo tra Abruzzo e Molise, come dimostrano appunto le cronache venatorie che l’Eco segue volentieri, ad ulteriore conferma che il ceppo proveniente dall’Europa dell’Est ha preso il sopravvento sulla specie autoctona di dimensioni decisamente più contenute. Un altro fattore che porta ad un così evidente aumento di peso, oltre alla disponibilità trofica, potrebbe essere riconducibile all’ibridazione degli ungulati selvatici con specie domestiche. Al netto di queste considerazioni, che interessano più gli studiosi del settore che i cacciatori, congratulazioni alla squadra di cinghialai di Bagnoli del Trigno.