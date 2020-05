Caccia di selezione e tartufi, l’Abruzzo autorizza le attività in ambito provinciale

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 57, con la quale si adottano nuove disposizioni in materia di caccia di selezione, di raccolta funghi e tartufi. Per la caccia di selezione è consentito solo lo spostamento in ambito provinciale con rientro nella propria abitazione. Per i possessori dell’apposito tesserino è consentita l’attività di raccolta di funghi e tartufi, è inoltre consentita la raccolta di erbe e frutti spontanei nel rispetto della prescrizioni in materia di protezione della flora. Anche in questo caso è consentito lo spostamento solo in ambito provinciale.

Nel testo dell’ordinanza si legge: «che è consentita la caccia di selezione, nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 120 del 4 marzo 2020, purché espletata al massimo una volta al giorno con rientro nella propria abitazione e nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19. È consentito per tale attività lo spostamento solo in ambito provinciale; che è consentita l’attività di raccolta di funghi, tartufi ed erbe e frutti spontanei, nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione della flora e delle richiamate misure di comportamento finalizzate al contenimento del contagio e comunque alle seguenti condizioni:a. garantendo il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi dell’attività; lo spostamento è consentito solo in ambito provinciale e limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti; l’attività di raccolta dei funghi e dei tartufi è consentita ai possessori di tesserino in regola con i pagamenti per l’annualità in corso ed avvenga nel rispetto dei periodi e delle disposizioni previste dalle norme di riferimento, in particolare la L.R. 34/2006 e la L.R. 66/2012;3. che è consentito, agli Ambiti Territoriali di Caccia interessati dai distretti di gestione della specie coturnice (Alectoris graeca) individuati dalla Regione, effettuare nel mese di maggio i conteggi primaverili al canto e in estate la stima del successo riproduttivo con l’ausilio dei cani da ferma. I censimenti devono essere effettuati, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, da cacciatori residenti in Abruzzo abilitati dall’ATC interessato. È consentito per tale attività lo spostamento solo in ambito provinciale, purché al massimo una volta al giorno, con rientro nella propria abitazione;4. che l’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione della stessa sul sito istituzionale della Regione».