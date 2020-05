Caccia e pesca servono per mangiare, il Molise le riconosce come «stato di necessità» L'ordinanza del Governatore del Molise è in realtà una svolta culturale: non solo autorizza le due attività all'aria aperta, ma sancisce che il procurarsi cibo in natura è un diritto inviolabile dell'individuo

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha firmato oggi l’ordinanza n. 25 con la quale autorizza l’attività di caccia e pesca sul territorio regionale perché considerate entrambe finalizzate «all’autoconsumo familiare» e come forma di «integrazione reddituale per fronteggiare al fabbisogno alimentare familiare». In sostanza il governatore Toma riconosce quello che è una ovvietà: il diritto di procurarsi cibo in natura, cacciando e pescando, in assoluta sicurezza, lontano da tutto e tutti, senza doversi recare negli affollati centri di distribuzione di alimenti tipici della civiltà consumistica. Toma va anche oltre, riconoscendo, finalmente, che la caccia e la pesca possano essere configurate come «uno stato di necessità» che costituiscono, si legge nell’ordinanza, «un’estrinsecazione del

diritto alla libertà alimentare, annoverabile alla pari del diritto alla salute tra i diritti inviolabili dell’individuo». Nel testo del documento, infatti, si legge che la caccia e la pesca sono di fatto «attività di produzione di prodotti agricoli e alimentari, o attività comunque funzionali a fronteggiare l’emergenza, in quanto strumentali all’approvvigionamento di materie alimentari destinate all’autoconsumo».

