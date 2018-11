Caccia, incidenti e abolizione: confronto in tv tra Brambilla e Libera Caccia

Questa sera la trasmissione Hashtag24 che va in onda su SKYTG24 alle ore 21, tratterà il tema della caccia. Sono stati invitati l’On. Brambilla, il Presidente ANLC Sparvoli e Nicola Perrotti in qualità di Presidente di Fondazione UNA Onlus. I temi che verranno affrontati saranno sicurezza, bracconaggio, approfondimenti sul mondo venatorio, gestione delle specie in sovrabbondanza e danni.

“La trasmissione, come si capisce chiaramente dal titolo, è molto interattiva e verrà seguita sui social network. Sarà possibile riportare in trasmissione alcuni dei commenti o domande ricevute sui social, quindi sarà importante segnalare una serie di commenti che facciano percepire i positivi effetti della caccia sulla gestione del territorio”, spiegano le associazioni venatorie.