Caccia di selezione al cinghiale, in Molise posticipata al primo maggio

CAMPOBASSO – L’assessorato alla Caccia della Regione Molise rende noto che la scadenza per la trasmissione dei rendiconti tecnici degli Atc, la restituzione dei tesserini venatori, il pagamento del 50 per cento della quota associativa delle aziende faunistico-venatorie e la riconsegna del registro di caccia al cinghiale, precedentemente fissata al 31 marzo 2020, è stata prorogata al 30 aprile 2020. I cacciatori del Molise, considerata la situazione di emergenza causata dal Covid19, avranno quindi 30 giorni in più per assolvere a tali adempimenti. Gli uffici retti da Nicola Cavaliere comunicano inoltre che la data di apertura del periodo di caccia di selezione al cinghiale, per le medesime ragioni, è stata posticipata al 1 maggio 2020. È quanto stabilito da una delibera di Giunta regionale approvata nella giornata di oggi.