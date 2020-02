Caccia di selezione: in Molise i corsi li gestiscono gli Atc, altrove le associazioni venatorie fanno affari

CAMPOBASSO – Caccia di selezione in Molise, al via i nuovi corsi di formazione per i cacciatori. E la notizia nella notizia è che nella piccola regione Molise i corsi li gestiscono e li organizzano gli Ambiti territoriali di caccia, a prezzi contenuti rispetto a quanto avviene in altre zone dove invece la fanno da padrone le associazioni venatorie.

I presidenti degli ATC del Molise, deputati alla organizzazione e gestione dei corsi di formazione, avvisano che «lunedì 2 marzo scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Per iscriversi basta effettuare la domanda ed effettuare il relativo versamento, la cui modulistica è reperibile sul sito o presso le sedi degli Atc del Molise».

Il versamento di cui trattasi è di appena 40 (quaranta) euro, a differenza delle centinaia e centinaia di euro che si devono sborsare per frequentare analoghi corsi di formazione organizzati però dalle associazioni venatorie.

«Gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti, titolari di licenza di caccia, prioritari nell’assegnazione dei quadranti sui loro fondi, possono sfruttare questa occasione per formarsi a poter effettuare la caccia di selezione. – continuano dagli Atc – I corsi avranno una durata di 36 ore, fino alla prova conclusiva in cui verranno rilasciati, a coloro che saranno ritenuti idonei, l’attestato».