Cacciatore aggredito da un cinghiale: finisce in ospedale con profonde ferite alle gambe e ai glutei

CIVITALUPARELLA (CH) – Cacciatore abruzzese aggredito da un cinghiale durante una battuta di caccia. E’ successo nella tarda mattina di oggi a Civitaluparella, in provincia di Chieti.

L’uomo, classe ’54, originario di Sant’Angelo del Pesco in Molise, ma sposato e residente a Civitaluparella, N.D.O. le sue iniziali, pensionato, ex cuoco, era impegnato in una braccata insieme ai suoi compagni di squadra in località San Leo quando è stato aggredito da un cinghiale, probabilmente un animale già ferito da una fucilata precedente. Il grosso ungulato si è avventato sul cacciatore e lo ha morso più volte ai polpacci fino a farlo cadere. Nella concitazione del momento il cacciatore ha avuto comunque la prontezza di sparare un paio di colpi con il suo fucile riuscendo ad abbattere il cinghiale che altrimenti lo avrebbe massacrato. Lo sventurato cacciatore ha comunque riportato lesioni profonde ad entrambe le gambe e a un gluteo. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto è intervenuto un equipaggio del 118. Proprio il personale sanitario ha richiesto poi l’intervento dell’eliambulanza, vista l’inaccessibilità dei luoghi in pieno bosco. L’elicottero ha trasferito d’urgenza il cacciatore ferito presso l’ospedale di Chieti. L’uomo, secondo le prime informazioni circolate, non è in pericolo di vita, ma sono stati necessari diversi punti di sutura per chiudere le profonde ferite riportate agli arti inferiori. Sul posto, per gli opportuni controlli e le indagini del caso, i Carabinieri della stazione di Quadri e del Norm di Lanciano al comando del tenente Massimo Canale.

FOTO DI REPERTORIO