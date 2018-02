Cacciatori al voto, l’appello delle associazioni venatorie

La Cabina di regia unitaria delle associazioni venatorie, in vista delle imminenti elezioni politiche, lancia una campagna informativa tesa a orientare il voto dei cacciatori.

In una nota stampa inviata alla nostra redazione, firmata da Galdino Cartoni si legge:

“Il futuro delle politiche venatorie sarà argomento rilevante del futuro Governo? Dipenderà molto anche dall’orientamento politico che esprimeranno i cacciatori, le loro

famiglie e tutti gli addetti ai lavori. Una realtà che rappresenta un effetto economico di oltre 7 miliardi di euro (0,44 del PIL nazionale), una risorsa da non trascurare.

Non cadere nell’inganno di un consenso trasversale delle forze politiche sul ruolo dell’attività venatoria è argomento da tenere in grande considerazione. Vero che diversi esponenti politici (di tutte le componenti politiche) hanno condiviso le istanze presentate dalla Cabina di regia, ma si rammenta che solo LEGA – FRATELLI D’ITALIA e NOI CON L’ITALIA hanno sottoscritto il documento”.