I cacciatori salvano vite umane: Libera Caccia “Val di Sangro” dona due defibrillatori al Comune

ATESSA – «Ieri sera abbiamo consegnato due defibrillatori acquistati con il ricavato del memorial “Alberto Scocchera” al Comune di Atessa, che li metterà a disposizione della comunità».

L’annuncio è del presidente regionale della Libera Caccia Abruzzo, Antonio Campitelli. «Nello specifico, – continua il dirigente venatorio – uno è stato già consegnato nelle mani degli istruttori della piscina e palestra comunale Atessa, e l’altro verrà a breve installato a Monte Marcone, sulla nuova struttura polifunzionale adiacente a Piazza Ignazio Silone. Sono orgoglioso di quello che siamo riusciti a dare alla nostra comunità, grazie all’impegno e alla collaborazione di tantissime persone. Ringrazio tutto il circolo della Libera Caccia “Val di Sangro”, e in particolare il presidente Pietro Iacovone e gli altri consiglieri che hanno collaborato. Ancora una volta, cerchiamo di dimostrare come la caccia e l’attività associativa venatoria, possano andare oltre quelle che sono le consuete attività connesse al nostro mondo, dando dei preziosi contributi per la comunità e per il sociale».