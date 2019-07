Cade in casa e non riesce ad alzarsi: anziana di Castiglione salvata dai Vigili del fuoco

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Cade in casa e non riesce ad alzarsi, ma viene salvata dai Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone.

Brutta nottata per una ottantenne di Castiglione Messer Marino che in questo periodo estivo vive sola in casa. L’anziana è scivolata ed rimasta sul pavimento, impossibilitata a rialzarsi. La donna, che non riusciva a riprendersi dalla caduta, ha avuto tuttavia la lucidità di mettersi a gridare e proprio le sue grida hanno attratto l’attenzione di un vicino che ha dato l’allarme, intorno a mezzanotte e mezza, contattando il 118. Sul posto è giunto, in pochi minuti, un equipaggio del 118 dal vicino distretto sanitario di base. Il personale di soccorso tuttavia non è potuto intervenire perché la porta di ingresso dell’abitazione era ovviamente chiusa a chiave, visto l’orario notturno. Ecco allora la richiesta di intervento ai Vigili del fuoco. Una squadra di soccorso tecnico urgente è partita dal distaccamento di Agnone e, una volta giunta sul posto, ha raggiunto con una scala il piano superiore dell’abitazione. Un operatore è entrato da una finestra e ha poi aperto il portone di ingresso al personale del 118 permettendo il primo soccorso alla donna. Il personale sanitario ha stabilizzato l’anziana e l’ha successivamente trasferita, in ambulanza, presso l’ospedale di Vasto dove è ancora ricoverata in osservazione.