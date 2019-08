Cade dal palco durante il concerto, musicista ricoverato in ospedale

GUARDIABRUNA – Singolare incidente durante la sagra a Guardiabruna, intorno alle ore 19 di ieri. Un musicista che stava suonando sul palco nel corso di una serata gastronomica è caduto a terra da un’altezza di un metro e mezzo, riportando diverse fratture e un politrauma. Sul posto è giunto il 118 di Torrebruna, che non ha il medico a bordo. Subito dopo è sopraggiunta l’ambulanza di Castiglione Messer Marino con il medico che, salito a bordo del primo mezzo, ha stabilizzato il paziente il quale è stato poi trasferito d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Vasto per le opportune cure del caso. Il musicista, classe ’64, ha riportato diverse fratture e un politrauma, ma non è in pericolo di vita.