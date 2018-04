Cade dal trattore, muore un molisano

CASTELMAURO – Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta, nel pomeriggio di oggi, nel comprensorio di Castelmauro (CB) per un incidente in campagna. Un uomo del posto, classe ’47, per cause in corso di accertamento da parte delle autorità, è caduto dal suo trattore percorrendo una stradina all’interno di un bosco. Nella caduta l’uomo ha perso la vita. A constatare il decesso il medico dell’unità 118 intervenuta da Castelmauro. Presenti in loco anche i Carabinieri della locale stazione per gli opportuni rilievi.