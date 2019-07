Cade dalla moto a Roccaspinalveti, cinquantenne trasferito in elisoccorso

ROCCASPINALVETI – Incidente in moto, questa mattina intorno alle ore 9, per un cinquantenne di Roccaspinalveti. L’uomo, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle Forze dell’ordine, è caduto mentre procedeva a bordo della sua moto in contrada Santa Giusta. Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118 di Castiglione Messer Marino coordinato dal dottor Bogias. Il medito, viste le condizioni del ferito, che presentava dei politraumi, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero del 118 ha successivamente trasferito il cinquantenne presso l’ospedale di Chieti dove è stato ricoverato.

Nella giornata di ieri l’elisoccorso ha dovuto effettuare un altro intervento a Castiglione Messer Marino per trasferire in ospedale un anziano, ospite di una casa di riposo, che pare abbia riportato delle fratture in seguito ad una caduta.