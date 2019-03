Cade da quattro metri di altezza, operaio rianimato dai Carabinieri

MIGLIANICO (CH) – Un operaio campano di 43 anni, questa mattina, mentre stava eseguendo dei lavori all’interno di un cantiere ubicato in località Contrada Cerreto di Miglianico (CH), è precipitato da un’altezza di circa 4 metri rimanendo gravemente ferito e privo di sensi. Sul posto i primi ad intervenire sono stati i Carabinieri della locale Stazione che, resisi subito conto delle gravi condizioni dell’uomo, hanno praticato un massaggio cardiaco per rianimarlo. Successivamente il 43enne è stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale di Pescara dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata.