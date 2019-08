Calcio: Agnonese nel girone F, oggi amichevole contro il Roccasicura

AGNONE. Una laziale (Atletico Fiuggi), sei abruzzesi (Chieti, Vastese, Pineto, San Nicolò, Avezzano, Giulianova), altrettante marchigiane (Jesina, Montegiorgio, Recanatese, Sangiustese, Tolentino e Matelica), una romagnola (San Marino) e le consorelle Vastogirardi e Campobasso. Reso noto il girone dove è stata inserita l’Olympia Agnonese ai nastri di partenza del campionato di serie D 2019-2020. Si tratta del raggruppamento F come ormai accade da anni. Nel frattempo nel pomeriggio a partire dalle ore 17,oo test amichevole allo stadio Civitelle contro il Roccasicura che gli addetti ai lavori danno favorita per la vittoria finale del torneo di Eccellenza regionale. Tra le fila degli altomolisani debutteranno gli ultimi tre arrivati. Si tratta di un centrocampista argentino, un attaccante scuola Perugia e Palermo con trascorsi in C con l’Akragas e un portiere under di proprietà del Pescara.