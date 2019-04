Calcio: Agnonese pari che vale il limbo, contro la Vastese si decide la stagione

MONTEGIORGIO – Si deciderà tutto all’ultima giornata quando al “Civitelle” è attesa la Vastese anch’essa con l’acqua alla gola dopo la sconfitta interna rimediata contro l’Avezzano. Il pari dell’Agnonese conquistato a Montegiorgio serve a poco visto che i granata restano nel limbo della retrocessione diretta e play-out. Considerati gli scontri degli ultimi novanta minuti, gli spareggi salvezza appaiono alla portata dei ragazzi di Mecomonaco sempre a patto di fare punti domenica contro gli adriatici. Peccato perché con una vittoria sul Montegiorgio, i granata avrebbero potuto sperare seriamente di disputare lo spareggio salvezza tra le mura amiche. Ma il pareggio in terra marchigiana complica la situazione con la rosa del presidente Colaizzo, che in caso di sconfitta contro la Vastese e concomitante vittorie di Santarcangelo sul Notaresco e Isernia a Matelica, sarebbe condannata all’Eccellenza. Dunque tutto rimandato agli ultimi 90 minuti. C’è da dire che capitan Ricciardi e soci sul campo di Montegiorgio ce l’hanno messa tutta, soprattutto nel primo tempo, per vincere la gara. Sotto di un gol dopo appena 10 secondi (avete letto benissimo) per opera di un 19enne che fa di nome Nasic, l’Olympia ha avuto la forza di reagire con Bisceglia (terzo gol nelle ultime quattro gare) che al 4’ ha ristabilito la parità. Dopodiché è toccato a Ricciardi su calcio di rigore (33’) illudere la trentina di supporters giunti nelle Marche: 1-2. Ma sul finale di tempo (43’), dopo il calcio di rigore neutralizzato da Maraolo a Mariani, è stato il centrale difensivo Baraboglia a fissare definitivamente il punteggio sul 2-2. Nella ripresa da registrare una traversa di Marchionni e un gol fallito sotto porta avversaria da Bisceglia, mentre Grasso di Ariano Irpino espelleva Diarra per una inesistente simulazione in area del Montegiorgio con i giocatori dell’Agnonese a reclamare per un calcio di rigore.

Il tabellino

Reti: 1’ Nasic, 4’ Bisceglia, 33’ rig. Ricciardi, 43’ Baraboglia

Montegiorgio (4-3-3): Menegatti, Vecchione, Baraboglia, Terrenzio, Ghiani, Rozzi (54’ Calamita), Omiccioli, Proesmans (51’ Marchionni), Nasic, Albanesi, Pellizzi. A disp.: Passalaqua, Ciaramela, Tracanna, Del Papa, Vita. All. Paci

Ol. Agnonese (4-3-3): Maraolo 7, Corbo 6,5, Gentile 5, Bisceglia 6,5, Albanese 7, Ricciardi 6,5, Ribeiro 6,5 (65’ Salifu 5), Peijc 6,5, Ancora 6,5 (80’ Cassese sv), Diarra 6, Formuso 5 (57’ Sorgente 5). A disp.: Kuzmanovic, Araldo, Barbato, Dezai, Ballerini, Mazzarani. All. Mecomonaco

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino

Note: 400 spettatori circa. Al 79’ espulso Diarra per doppia ammonizione. Ammoniti: Albanese, Terrenzio, Vecchione, Ancora, Omiccioli, Passalaqua. Recupero: 1’+ 5’

Gli altri risultati: Campobasso-Matelica 0-1; Isernia-Francavilla 0-1; Jesina-Forlì 1-1; Pineto-Sammaurese 2-1; Cesena-Castelfidardo 4-1; Recanatese-Santarcangelo 1-1; Notaresco-Giulianova 1-2; Savignanese-Sangiustese 2-3; Vastese-Avezzano 1-2