Calcio: Agnonese via al raduno, e la società piazza l’ennesimo colpo di mercato La location prescelta è Palazzo di Città nel cuore del centro storico. In granata anche l’under Andrea Caputo, ex Inter. Ufficializzato lo staff tecnico

AGNONE – L’Olympia Agnonese piazza un altro colpo di mercato. In granata arriva il centrocampista Andrea Caputo. Nonostante la giovanissima età, è un classe 2000, Caputo, 180 cm di altezza, vanta già esperienze nei settori giovanili di Inter, Carpi e Latina. Nella scorsa stagione si è diviso tra l’Anzio e il Fondi. Nel frattempo domani (domenica 29 luglio), alle ore 18,30, la società di viale Castelnuovo darà via al raduno presso il Palazzo di Città. Nel cuore del centro storico, il presidente Marco Colaizzo e l’intero staff dirigenziale, accoglieranno i nuovi componenti della rosa. A distanza di ventiquattrore partirà il ritiro previsto in sede. Ufficializzato anche il nuovo staff tecnico che sarà composto da Antonio Mecomonaco (allenatore), Gabriele Scarduzza (vice – allenatore), Walter Brandoni (preparatore atletico), Antonio Di Pasquo (preparatore portieri), Pierluigi Fierro (fisioterapista), Centro Atlante di Nino Perna (recupero infortunati).

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.