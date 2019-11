Calcio: al ‘Civitelle’ arriva la Cenerentola del girone, ma l’Agnonese non si fida 

AGNONE. L’indiziato numero uno a sostituire il centravanti Pablo Acosta, squalificato per due giornate, è il croato Ivan Perkovic che fino ad oggi ha trovato pochissimo spazio nell’undici titolare granata. Contro la Jesina, fanalino di coda del girone F, il tecnico Matteo Pizii, dunque, potrebbe concedere una chance importante all’attaccante ex Igea Virtus. Tuttavia alla vigilia della sfida, il giovane allenatore pescarese, subentrato al convalescente Mauro Marinelli, non esclude che a guidare il reparto avanzato potrebbe esserci Alfred Kone, due reti negli ultimi 180 minuti, provato durante la rifinitura. , Se così fosse Perkovic sarà chiamato ad agire sulla corsia esterna insieme all’under Minacori. In un modo o nell’altro il croato dovrebbe avere garantita una casacca da titolare. Chi non è sicuro di scendere in campo dal primo minuto è il centrocampista Boubacar Diarra, che azzerato il turno di squalifica, potrebbe cedere la maglia al fuoriquota Barbato il quale andrebbe a formare una linea mediana a tre con Peijc e Viscovich. Dopo due sconfitte consecutive, l’Agnonese cerca il riscatto, ma guai a sottovalutare un avversario, che malgrado la classifica deficitaria, in settimana ha deciso di rinforzarsi. Nelle Marche infatti sono arrivati il portiere ex Triestina, Pierpaolo Boccanera, e il centrocampista campano, Vincenzo Perna. “E’ una sfida delicata – avverte il vice presidente del club di viale Castelnuovo, Franco Paolantonio -. Arriviamo al match consapevoli di aver ben figurato nelle ultime due gare che contestualmente ci hanno lasciato l’amaro in bocca vista come è andata a finire. Contro la Jesina non possiamo sbagliare soprattutto perché è una sfida salvezza e una grossa opportunità per stare lontani dalla zona calda della graduatoria”. Zona calda tornata pericolosamente a farsi sotto complice le sconfitte arrivate con Campobasso e Notaresco. Un dato di fatto che, davanti il pubblico amico, dovrà spingere l’Olympia a conquistare i tre punti senza ma e senza se. Naturalmente la prima regola sarà non incassare reti e per questa ragione ci si affiderà all’esperienza di Nicolao e Frabotta che con Allegra e Diakitè guideranno il pacchetto arretrato. Tra i pali il classe 2001 Mejri. In panca scalpitano i vari Elefante, D’Ercole, Ballerini, Dembele e Amadou.

Fischio d’inizio alle ore 14,30. A dirigere Agnonese – Jesina il signor Edoardo Papale della sezione di Torino che sarà coadiuvato dai collaboratori, Marco Colaianni di Bari e Rocco Aceti di Cassino.

Gli altri incontri: Porto Sant’Elpidio – Avezzano; Chieti-Fiuggi; Matelica-Notaresco; Montegiorgio-Vastogirardi; Giulianova-Sangiustese; Recanatese-Pineto; San Marino-Campobasso; Vastese-Tolentino.