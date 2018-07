Calcio, colpo grosso dell’Agnonese: preso il ghanese Alimeyaw Salifu

AGNONE – Colpo grosso dell’Olympia Agnonese, tesserato il centrocampista centrale Alimeyaw Salifu. Ghanese, classe ’95, l’anno scorso ha vestito la maglia del Modena in serie C. Cresciuto nelle giovanili dell’Hellas Verona, vanta esperienze in terza serie nazionale con Pro Patria e Fermana. Il presidente Marco Colazizzo lo ha strappato all’agguerrita concorrenza di diversi club anche di categoria superiore.

Ieri all’hotel Dragonara di Pescara la firma dell’accordo che lo legherà alla società granata per la stagione 2018-2019. “E’ un calciatore che può cambiare volto alla gara in qualsiasi momento” spiega il team manager Candido Ciccorelli che, insieme a Mauro Marinelli, ha seguito da vicino la trattativa. “L’anno scorso a Modena ha giocato poco complice un infortunio – prosegue Ciccorelli – se ha accettato Agnone è perché intende rilanciarsi e qui da noi troverà le condizioni giuste. Stiamo lavorando alacremente per allestire una rosa di tutto rispetto e nei prossimi giorni potrebbero arrivare gli innesti definitivi. Mi auguro che la gente capisca i sacrifici portati avanti e al tempo stesso possa starci vicino non dimenticando che mentre società storiche falliscono, il più piccolo centro del girone F, continua la sua favola”, conclude Ciccorelli.