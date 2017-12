Calcio, De Stefano e Nyang firmano la vittoria nell’amichevole di Isernia

ISERNIA – Finisce due a uno per l’Olympia Agnonese il test amichevole disputato nel pomeriggio all’antistadio di Isernia contro i padroni di casa, primi in classifica nel torneo di Eccellenza molisana. Per i granata, orfani degli indisponibili Rullo, Guerra, Giglio, Mady e La Bua, in gol nel primo tempo De Stefano su calcio di rigore e Nyang. Nel finale di gara l’Isernia ha accorciato le distanze con Giordano. I novanta minuti hanno offerto buone indicazioni al tandem Di Meo – Dell’Oglio (in foto) in vista della prima giornata di ritorno contro il San Nicolò, attesa per domenica 7 gennaio sul neutro di Giulianova. Domani mattina ultima seduta di allenamento prima del rompete le righe di due giorni concesso dalla società di Colaizzo ai componenti della rosa. Si riprenderà nel pomeriggio di martedì 2 gennaio.