Calcio d’estate, l’Agnonese supera nel finale anche l’Albalonga

AGNONE. Chiamatela pure Agnonese – Internazionale. Nell’amichevole contro l’Albalonga (serie D), i granata si impongono per 3-2 con reti tutte siglate da stranieri. A sbloccare la contesa ci pensa dopo solo cinque minuti il croato Perkovic bravo a capitalizzare al meglio un cross dalla destra di Boubacar e trafiggere Frasca sul secondo palo. I laziali pervengono al pari con una punizione al limite dell’area di Casimirri (15’), ma sono ancora i molisani a portarsi in avanti con l’argentino Acosta (28’) che chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa ottima l’azione che porta in parità la formazione di Albano Laziale con Cardillo (55’) lesto a depositare la sfera nel sacco su un perfetto traversone dalla sinistra che trova impreparata la difesa locale. Nei minuti finale accade di tutto con un gol annullato al brasiliano Louzada (85’) per sospetta posizione di fuorigioco, mentre ad un minuto dal triplice fischio finale un imperioso stacco di testa del francese Amadou fissa il risultato 3-2. Tirando le somme per l’Olympia si è trattato di un buon test dove un pimpante primo tempo ha fatto da contraltare una ripresa con i carichi di lavoro che si sono fatti sentire. Con la vittoria sui laziali si chiude il ciclo di amichevoli programmato dalla società del presidente Colaizzo che nel frattempo ha dato il rompete le righe ai componenti della rosa. Si riprende il 17 agosto in vista del turno preliminare di Coppa Italia atteso domenica 18 agosto contro il Vastogirardi. Intanto reso noto il calendario con l’Olympia che inizia (domenica 1 settembre) al ‘Civitelle’ contro il Montegiorgio. Nella seconda giornata (domenica 8 settembre) Rullo e compagni saranno di scena a Recanati. I derby: Vastogirardi – Agnonese (20 ottobre) e Agnonese –Campobasso (27 ottobre).

Il tabellino

OLYMPIA AGNONESE: Spadone, Diakite, Nicolao, Viscovich, Colonna, Frabotta, Perkovic, Boubacar, Acosta, Pejic, Elefante. All.: Marinelli. (A disp.: Kuzmanovic, Allegra, Ballerini, Piscacane, Dambele, Amadou, Kone Dudu, Di Lonardo, Vogliacco, Carlucci, Olivello). All. Marinelli

ALBALONGA: Frasca, Caruolo, Capogna, Magliocchetti, Valentini, Sossai, Ricucci, Di Caerano, Cardillo, Casimirri, Bosi. All.: Venturi. (A disp.: Dezi, Pavone, Di Battista, Santoni, Falasca, Di Vico, Louzada, Paolelli, Collacchi, Terenzi, Candussi). All. Venturi

ARBITRO: Luigi Sica

RETI: 5’ Perkovic (OA), 15’ Casimirri (OA), 28’ Acosta (OA), 55’ Cardillo (A), 89’ Amadou (OA).