Calcio d’estate, poker dell’Olympia Agnonese al Roccasicura I granata subito in vantaggio con l’ultimo neo arrivato, l’argentino Vescovich. In rete anche Perkovic, Peijc e Vogliacco. Per gli uomini di Bonomi in gol Buonavoglia

AGNONE. Gambe pesanti, ma lo spirito è quello giusto. Nonostante una manovra lenta e a tratti prevedibile, causa i carichi di lavoro e il gran caldo, l’Olympia Agnonese si impone con il risultato di 4-1 sul Roccasicura, formazione tra le favorite dell’Eccellenza molisana. Tra i granata da segnalare diversi volti nuovi inseriti dal primo minuto dal tecnico Mauro Marinelli. E’ il caso del centrocampista croato-argentino Vescovich, suo il gol che ha sbloccato la gara e del portiere under, classe 2002, scuola Pescara, Galante. Dopo il pareggio dagli undici metri di Buonavoglia, l’Olympia ha preso il largo con le reti di Perkovic, Peijc e Vogliacco. Nella ripresa spazio a diversi fuori quota su cui poter lavorare. Vedi Olivello, Minacori, Totaro, Pisacane. Prossimo test in vista del turno preliminare di Coppa Italia contro il vastogirardi, martedì 13 quando al Civitelle arriveranno i laziali dell’Albalonga (serie D). Il tabellino: OLYMPIA AGNONESE: Galante, Colonna, Nicolao, Perkovic, Pejic, Viscovich, Kone, Bubacar, Frabotta, Acosta, Diakite. All.: Marinelli (A disp.: Kuzmanovic, Vogliacco, Carlucci, Di Lonardo, Elefante, Totaro, Kone Amadou, Allegra, Olivello, Dembelè, Minacori, Pisacane). ROCCASICURA: Maggi, Di Giulio, Di Tullio, Dell’Anna, Scampamorte, Scudieri, Mingione, Buonavoglia, Diana, Frasca, Cifelli. All.: Bonomi (A disp.: Chicca, Mazzone, Vitale, Pansera, Zicari, De Vito, Diallo) RETI: 4’ Viscovich (OA), 10’ (rig.) Buonavoglia (R), 17’ (rig.) Perkovic (OA), 27’ Pejic (OA), 79’ Vogliacco (OA).

