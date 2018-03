Calcio Eccellenza, il big-match Vastogirardi- Isernia si gioca ad Agnone

AGNONE – Sarà lo stadio “Civitelle” lo scenario del big match della XXV giornata del campionato di Eccellenza molisana. Sabato 17 marzo, infatti, ad Agnone si ritroveranno difronte l’Isernia capolista con 65 punti e il Vastogirardi che insegue a sei lunghezze.

“Sabato si sfideranno le due formazioni più forti di questo campionato – ammette Antonio Crudele, diesse del Vastogirardi alla vigilia della gara -. La partita contro l’Isernia rappresenta uno spartiacque molto importante per la parte finale della stagione. Per noi si tratta di una gara fondamentale, utile per continuare a mantenere intatto il nostro sogno e il nostro obiettivo finale. Giocheremo per vincere – prosegue il dirigente altomolisano – recuperiamo il difensore Sergio Ruggeri e abbiamo tutti gli uomini a disposizione escluso Cipriano squalificato. Giocando ad Agnone, – conclude Crudele – rimaniamo in Alto Molise e quindi ci aspettiamo davvero tanti tifosi al seguito”.