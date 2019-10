Calcio femminile: derby di Milano, diretta su Sky Sport a partire dalle 14,30

MILANO – Grande attesa per il derby della Madonnina al femminile. Nel pomeriggio, allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, di fronte Milan e Inter. Gara molto sentita da entrambe le parti con duemila tagliandi venduti. Il fischio d’inizio è atteso alle ore 15,00 con diretta su Sky Sport a partire dalle 14,30. Nelle fila dell’Inter, l’attaccante agnonese, Gloria Marinelli, andata a segno nell’ultima sfida vinta ad Empoli. Per Milan ed Inter si tratta del primo storico derby in serie A che in un primo momento in molti avrebbero voluto far giocare a San Siro.

Le probabili formazioni – Inter (4-4-2): Marchitelli; Merlo, Auvinen, Debever, Fracaros; Pandini, Alborghetti, Regazzoli, Marinelli; Tarenzi, Van Kerkhoven.

Milan (4-3-3): Korenciova; Vitale, Fusetti, Hovland, Tucceri; Heroum, Jane, Conc; Bergamaschi, Giacinti, Andrade.

Le gare di ieri: Fiorentina-Tavagnacco 2-1; Bergamo-Sassuolo 0-1; Bari-Verona 0-0; Roma-Empoli 4-0. Oggi alle 12,30 Juventus-Florentia San Giminiano. Ore 15,00: Inter – Milan

La classifica: Milan, Roma, Fiorentina, Juventus 6; Verona 5; Inter, Sassuolo 4; Bari 3; Tavagnacco 2; Bergamo 1; San Giminiano, Empoli 0