Calcio femminile: doppietta di Sabatino e l’Italia travolge la Georgia

Prime del girone con cinque vittorie, anche se la Danimarca ha una partita in meno. Con un possesso palla del 78 per cento e sei gol rifilati alle modeste avversarie della Gerogia, le azzurre consolidano la leadership del Gruppo B nel percorso verso l’Europeo. La nazionale italiana di calcio femminile ha gioco facile a Benevento contro la Georgia. Il risultato finale parla chiaro: sei gol a zero per le azzurre. Apre la goleada Elena Linari al 10′. A seguire Guagni, Girelli e Daniela Sabatino al 32′. A segnare il quinto gol per l’Italia è ancora la bomber di Castelguidone, Daniela Sabatino, che firma con uno spettacolare colpo di tacco la sua doppietta personale dedicata al papà Gabriele prematuramente volato in cielo nelle scorse settimane. Il sesto gol arriva al 52′ con Martina Rosucci. E martedì 12 novembre si replica a Castel di Sangro contro Malta e a seguire la bomber nata ad Agnone ci saranno anche tanti tifosi dell’Alto Vastese e Alto Molise.