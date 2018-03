Calcio femminile, Gloria Marinelli convocata dalla nazionale under 23

ROMA – Gloria Marinelli tra le 24 convocate della nazionale under 23 impegnata dal 5 al 9 aprile al torneo internazionale di “La Manga” in Spagna. L’attaccante dell’Inter, classe ’98, tre anni in meno rispetto le compagne di avventura, si ritroverà il primo aprile con il resto della rosa al Mancini Park Hotel di Roma. Martedì 3 aprile prevista la partenza per la Spagna, dove due giorni dopo ci sarà la gara d’esordio contro la Francia (ore 12). Sabato 7 le azzurrine saranno chiamate a confrontarsi con la Norvegia (ore 16), mentre lunedì 9 (ore 14) in programma l’ultimo incontro con gli Stati Uniti. Non è la prima volta che la Marinelli, nonostante l’età inferiore rispetto al resto gruppo, viene convocata dalla selezionatrice azzurra, Nazzarena Grilli a dimostrazione del grande interesse nutrito nei confronti dell’agnonese, 8 gol nel campionato di serie B (girone B) con la maglia dell’Inter, seconda in classifica a cinque lunghezze dall’Orobica Bergamo.

Tutte le convocate per il torneo di “La Manga”.

Portieri: Durante, Fedele Guidi

Difensori: Bursi, Castiello, Lenzini, Mella, Piacezzi, Quadrelli, Rizza, Tortelli

Centrocampisti: Belloni, Brustia, Marinelli, Mascarello, Merli, Oliviero, Serturini, Simonetti

Attaccanti: Cambiaghi, Ferrato, Piemonte, Rognoni, Zazzera

Allenatore: Nazzarena Grilli

Assistente allenatore: Jacopo Leandri

Preparatore atletico: Franco Olivieri

Preparatore portieri: Graziano Vinti

Medico: Antonio Ponzo