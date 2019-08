AGNONE. Un’agnonese vestirà la maglia della nazionale maggiore di calcio. Un fatto storico grazie all’attaccante del rione ‘La Ripa’, Gloria Marinelli che già passato ha indossato le casacche delle nazionali minori. Marinelli, classe ’98, in forza all’Inter, neo promossa in serie A, è stata convocata dal commissario tecnico, Milena Bertolini in vista delle qualificazioni a Euro 2021 in cui l’Italia affronterà Israele (29 agosto) e Georgia (3 settembre).